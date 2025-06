Sos gambero di fiume | un workshop per salvarlo dall' alieno rosso

Sos Gambero di Fiume è un workshop dedicato alla salvaguardia di questa specie preziosa, minacciata dall'invasione dell'alieno rosso. La tutela dei nostri ecosistemi acquatici passa attraverso la conoscenza e l'azione concreta; unisciti a noi per scoprire come possiamo proteggere il gambero di fiume e preservare la biodiversità delle nostre acque, contribuendo a un futuro più sostenibile e ricco di vita. Perché ogni piccolo gesto può fare la differenza.

La salvaguardia delle nostre acque e della loro biodiversità è un tema sempre più attuale, e al centro dell'attenzione c'è una specie particolarmente vulnerabile: il gambero di fiume (Austropotamobius pallipes). Questo crostaceo autoctono, sentinella della salute dei nostri corsi d'acqua, è. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Sos gambero di fiume: un workshop per salvarlo dall'alieno "rosso"

