Sorvegliato a vista Pierina Paganelli la notizia shock che arriva dal carcere su Louis Dassilva

Una tragedia sconvolge Rimini: Pierina Paganelli, 78 anni, trovata senza vita nel suo garage, ha lasciato una comunità sconvolta e piena di domande. Le indagini si concentrano su Louis Dassilva, vicino e presunto amante della nuora, che potrebbe nascondere segreti inquietanti. Cosa si cela dietro questa vicenda? E quale verità emergerebbe dal confronto tra vicini e familiari? La verità potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo.

Il 3 ottobre 2023, la città di Rimini è stata scossa dalla tragica scoperta del corpo senza vita di Pierina Paganelli, 78 anni, nel garage del suo condominio. Conosciuta per il suo carattere discreto e gentile, la sua morte ha lasciato un vuoto nel quartiere. Le indagini si sono subito concentrate sui rapporti familiari e di vicinato, con un’attenzione particolare su Louis Dassilva. Quest’ultimo, vicino di casa e presunto amante della nuora di Pierina, Manuela Bianchi, è stato arrestato per omicidio il 16 luglio 2024. Un movente passionale? Gli inquirenti ritengono che la paura di essere scoperto nella relazione con Bianchi abbia spinto Dassilva a compiere il delitto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Sorvegliato a vista”. Pierina Paganelli, la notizia shock che arriva dal carcere su Louis Dassilva

