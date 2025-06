Sorsi di benessere | estratti salutari sotto l’ombrellone

Con l’arrivo dell’estate, niente è più rinfrescante di un sorso di benessere sotto l’ombrellone. Gustosi estratti di frutta, ricchi di vitamine e antiossidanti, sono la scelta perfetta per combattere le alte temperature in modo naturale e salutare. Scopri come trasformare ogni pausa al mare in un momento di vitalità e freschezza, lasciandoti conquistare dal piacere di un drink sano e dissetante.

Smoothie, estratti, centriufughe e frullati di salute: il pieno di benessere si fa così.

Smoothies, estratti e acque aromatizzate: i migliori per l’idratazione di donne e bambini - che ha firmato la prefazione di “Sorsi di benessere Smoothie, estratti e acque della salute” (Over Edizioni), il nuovo ebook di Angelica Amodei con tante ricette tutte da bere e informazioni ... iodonna.it scrive