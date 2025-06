Sorpreso a pescare nel Parco Nazionale del Circeo | multato dalle guardie ittiche Fipsas

Una giornata di controllo nel Parco Nazionale del Circeo si è conclusa con una sorpresa: un volontario della Protezione Civile pizzicato mentre pescava in un'area protetta. Le Guardie Ittiche FIPSAS, impegnate a tutelare questo prezioso patrimonio naturale, hanno applicato sanzioni per preservare la biodiversità e il rispetto delle norme ambientali. La vicenda sottolinea l’importanza di rispettare le regole per garantire la tutela degli ecosistemi.

Latina, 16 giugno 2025 – Nel corso di un’attività di controllo e vigilanza ambientale, le Guardie Ittiche Volontarie della FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) hanno sorpreso un volontario della Protezione Civile intento a pescare all’interno del Parco Nazionale del Circeo in località Rio Martino comune di Latina, in un’area sottoposta a rigida tutela ambientale. L’uomo, in divisa e con un mezzo ufficiale della Protezione Civile, è stato colto in flagrante mentre esercitava la pesca senza essere in possesso della regolare licenza e, soprattutto, senza la necessaria autorizzazione da parte dell’Ente Parco. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

