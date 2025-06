Sony PlayStation non vede Nintendo come una concorrente diretta in tutto il mondo secondo l’ex Shuhei Yoshida

Dentro Sony, Nintendo è vista più come un’icona culturale che come una rivale diretta,” ha spiegato Yoshida, sottolineando come le due aziende operino in spazi distinti, innovando e affascinando i giocatori di tutto il mondo. Questa prospettiva apre nuove riflessioni su come l’industria videoludica si evolve, dimostrando che la competizione può assumere forme più sfumate di semplici scontri diretti. Un punto di vista che invita a ripensare i confini tra i big della tecnologia e gaming.

Nintendo e PlayStation, due colossi del mondo videoludico, non si combattono sullo stesso campo di battaglia, almeno secondo Shuhei Yoshida, storico ex dirigente di Sony. Intervenuto nel Kit & Krysta Podcast — due volti noti tra i fan Nintendo — Yoshida ha svelato un dettaglio interessante: Sony non considera Nintendo una concorrente diretta per la propria divisione gaming, salvo che in Giappone. Le sue parole sono state chiare: “Dentro Sony, anche nelle analisi di mercato, Nintendo non viene citata. C’è competizione in termini di quote tra PlayStation e Xbox, ma Nintendo non viene inclusa. Non che la ignorino, ma non la ritengono necessariamente un concorrente, perché Nintendo si rivolge a un pubblico diverso. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Sony PlayStation non vede Nintendo come una concorrente diretta in tutto il mondo, secondo l’ex Shuhei Yoshida

In questa notizia si parla di: nintendo - sony - yoshida - playstation

Sony non teme Nintendo Switch 2: la potenza è necessaria per offrire “grandi esperienze su uno schermo grande” - Sony non teme Nintendo Switch 2: la potenza della PS5, con i suoi 232 teraflops, garantisce esperienze di gioco straordinarie su grandi schermi.

Il prezzo dei videogiochi è passato da 70 a 90 euro negli ultimi cinque anni, ma secondo l'ex Sony Shuhei Yoshida si tratta di un rincaro minimo, viste le ore di intrattenimento offerte. Vai su Facebook

Sony non considera Nintendo una concorrente su scala globale, secondo l'ex PlayStation Shuhei Yoshida; Nintendo sta perdendo la sua identità con Switch 2, secondo l'ex Sony Shuhei Yoshida; Per l'ex presidente di PlayStation, Nintendo sta perdendo la sua identità con Switch 2.

Sony non considera Nintendo una concorrente su scala globale, secondo l'ex PlayStation Shuhei Yoshida - Secondo l'ex dirigente di PlayStation Shuhei Yoshida, Sony non considera Nintendo una concorrente a livello globale, per via dei target differenti. Lo riporta multiplayer.it

PlayStation Didn't Consider Nintendo To Be A True Competitor, And Here's Why - up discusses why Xbox, not Nintendo, was believed to be Sony's biggest competitor. Da gamespot.com