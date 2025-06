Sono un papà con cui non si deve scherzare | Justin Bieber fa il dito medio e scrive una frase misteriosa

Justin Bieber, recentemente al centro di polemiche e misteriosi messaggi sui social, ha sorpreso tutti con una foto in bianco e nero e un dito medio, accompagnato dalla frase: “Sono un papà con cui non si deve scherzare”. Dopo aver annunciato la nascita di Jack Blues lo scorso agosto, il cantante sembra voler inviare un messaggio forte e chiaro, soprattutto in un momento delicato della sua vita pubblica e privata. Ma cosa nasconde davvero questa provocazione?

Ieri 15 giugno in America era la Festa del papà e tra i padri “eccellenti” dello showbusiness ha incuriosito un messaggio lanciato sui social. Justin Bieber ha pubblicato una foto in bianco e nero con un dito medio: “Sono un papà con cui non si deve scherzare”. Bieber è diventato genitore ad agosto con la nascita di Jack Blues, avuto dalla compagna Hailey Bieber. Giovedì 12 giugno, Bieber ha avuto un acceso confronto con un paparazzo che gli augurava una buona prima Festa del Papà fuori dalla Soho House di Malibu, in California. Bieber ha risposto con rabbia: “Non ti conosco. Non vai da persone che non conosci e dici stronzate dal nulla con una telecamera puntata in faccia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it