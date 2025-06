Sono solo canzonette? alla Passerini Landi un incontro sulla storia della musica popolare

storia, scoprendo come le melodie più semplici siano spesso testimoni di ricordi, rivoluzioni e identità collettive. Non perdere questa opportunità di immergerti nel passato musicale che ha plasmato le nostre vite, perché a volte, dietro a una canzone, si nascondono storie che meritano di essere ascoltate e ricordate. Ti aspettiamo alla Biblioteca Passerini Landi per un viaggio tra note e memoria.

Mercoledì 18 giugno, alle ore 18, la Biblioteca Passerini Landi di Piacenza ospiterà un incontro imperdibile: "Sono solo canzonette? Quando le canzoni diventano simbolo di un evento o di una generazione". Sarà un'occasione unica per esplorare il profondo legame tra la musica popolare e la nostra.

