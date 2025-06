Sono i Verdi di San Giovanni la seconda finalista del Calcio Storico Fiorentino

I Verdi di San Giovanni si sono laureati finalisti nel prestigioso Calcio Storico Fiorentino, vincendo una battaglia emozionante contro i Bianchi di Santo Spirito. Con il loro spirito combattivo e passione autentica, si preparano ora alla sfida finale che si terrà il giorno di San Giovanni. Il prossimo appuntamento promette spettacolo e tradizione, mantenendo viva questa ancestrale festa fiorentina. Non vediamo l’ora di scoprire chi solleverà il trofeo!

FIRENZE – Battaglia a Firenze per la seconda semifinale del Calcio Storico Fiorentino. Alla fine hanno prevalso i Verdi di San Giovanni che hanno superato per 13 cacce a 10 i Bianchi di Santo Spirito. Il giorno di San Giovanni, il 24 giugno, se la vedranno con i Rossi di Santa Maria Novella, che hanno battuto ieri (14 giugno) gli azzurri di Santa Croce. Nonostante il punteggio si è trattato di un netto predominio dei Verdi, che però hanno partito un passaggio a vuoto con tre cacce consecutive di Santo Spirito. Ma dopo la rimonta sono stati i giocatori di San Giovanni a trovare lo spunto per portare a termine la gara con un successo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it