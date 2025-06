Sondaggi tutto il centrodestra perde voti e il Pd rimonta | come sono messi i partiti ora

Negli ultimi sondaggi, il centrodestra perde terreno mentre il Partito Democratico si risolleva, evidenziando un cambio di momentum nel panorama politico italiano. Mentre M5S e Avs fanno piccoli passi avanti, i partiti centristi dell’opposizione continuano a calare. Questi segnali lasciano presagire un quadro politico in evoluzione, dove alleanze e strategie potrebbero subire importanti rivoluzioni. Ma cosa ci riserva il futuro? Continua a leggere per scoprirlo.

Tutti i partiti del centrodestra registrano un calo di consensi nell'ultimo mese, stando alla nuova media di sondaggi politici di Termometro politico. Invece il Partito democratico risale, dopo un risultato deludente a maggio. Crescono di poco anche M5s e Avs, giù i partiti centristi dell'opposizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sondaggi politici, quali partiti crescono e quali crollano nei consensi - Negli ultimi sondaggi politici, emergono cambiamenti significativi nel panorama partitico italiano. Mentre il Partito Democratico e Fratelli d'Italia mostrano segni di ripresa, il Movimento 5 Stelle segna un calo evidente.

In crescita Pd e M5s, in calo tutti i partiti del centrodestra: questo è il bilancio di maggio, mese in cui tra i tanti eventi che hanno attirato l'attenzione pubblica c'è stata anche la vittoria al primo turno del centrosinistra alle comunali di Genova Il nuovo sondaggio

Sondaggi politici, il Pd cresce più di tutti e FdI tiene in piedi il centrodestra: chi prende più voti

