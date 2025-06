Sondaggi politici balzo del Pd che lancia la rimonta | in calo la coalizione di governo

Le ultime settimane hanno rivoluzionato lo scenario politico italiano: il Pd di Elly Schlein registra un sorprendente balzo nei sondaggi, lanciando la sua candidatura verso una possibile rimonta. Mentre la coalizione di governo mostra segnali di calo, i risultati delle elezioni comunali e i referendum su lavoro e cittadinanza sembrano aver rafforzato il partito di opposizione. Ma cosa riserva il futuro? Solo il tempo potrĂ dirlo.

L’esito delle elezioni comunali e la mobilitazione dei referendum su lavoro e cittadinanza ha fatto bene, almeno sotto il punto di vista dei sondaggi, al Pd. Proprio quello di Elly Schlein è il partito che ha guadagnato piĂą consensi nelle ultime tre settimane, secondo la Supermedia YouTrend per Agi.  Il quadro, complessivamente, non cambia: l’unica importante variazione è proprio quella del Pd, mentre sono meno rilevanti sia il leggero aumento di consensi di Fratelli d’Italia che il calo dei voti per la coalizione di governo. La Supermedia è tornata dopo tre settimane e sembra testimoniare un effetto positivo per il Pd dato dai referendum, dalla presa di posizione su Gaza e dall’esito delle elezioni comunali, con risultati favorevoli al centrosinistra. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it