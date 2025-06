Somme stratosferiche per l’intramoenia anche all’ospedale di Orbassano | così si attacca l’interesse di tutti

Nel cuore di Orbassano, tra corridoi e storie di cifre stratosferiche, si svela un panorama che coinvolge tutti noi. Mentre l'attenzione si accende sulla spesa sanitaria e i privilegi in intramoenia, le parole di un dipendente rivelano che la realtà , anche qui, non è certo da meno. Un mondo di interessi e opportunità che merita di essere ascoltato e compreso. Ma cosa si nasconde davvero dietro queste cifre?

“Guardi che da noi è anche peggio. Si documenti sul sito dell’Aso e scoprirĂ che nemmeno qui si scherza con la moltiplicazione dei pani e dei pesci”. Mi aggiravo per i corridoi della Clinica Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano (To), un po’ trepidante per l’imminente visita urologica, quando ho incontrato un dipendente in transito che mi ha fermato per commentare il mio post di qualche giorno prima sulle intra ed extramoenia milionarie di qualche luminare delle Molinette, l’altra clinica universitaria del Torinese oggetto di pesanti indagini proprio per la (presunta) allegria nella gestione dell’ Alpi (AttivitĂ Libero Professionale Intramuraria) dei medici, in testa quelli delle cliniche universitarie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it