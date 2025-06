Solstizio d' estate un magico tramonto da vivere al Baradello

Vivi la magia del solstizio d’estate al Castel Baradello di Como, dove storia, divertimento e sapori si uniscono in un evento indimenticabile. Venerdì 20 giugno, immergiti in una notte speciale tra antiche mura e paesaggi incantati, celebrando il momento più breve dell’anno in un’atmosfera unica nel cuore del Parco Regionale Spina Verde. Non perdere questa straordinaria esperienza: un tramonto magico ti aspetta!

Venerdì 20 giugno evento speciale al Castel Baradello di Como in occasione del solstizio d'estate tra storia, divertimento e sapori! Nella notte più breve dell’anno, un’esperienza unica nel cuore del Parco Regionale Spina Verde, tra le antiche mura del Castel Baradello, un vero castello. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Solstizio d'estate, un magico tramonto da vivere al Baradello

In questa notizia si parla di: baradello - solstizio - estate - magico

Solstizio d'estate, un magico tramonto da vivere al Baradello.

Camminata Notturna del Solstizio d’Estate: a Novello la magia si ripete il 20 giugno - Camminata Notturna del Solstizio d’Estate: a Novello la magia si ripete il 20 giugno grazie all'impegno della giovanissima Pro Loco ... Lo riporta ideawebtv.it

Solstizio d'estate, in Puglia si ripete la magia: ecco dove ammirarlo - Sono innumerevoli i luoghi in Puglia dove in occasione del solstizio d’estate accade la magia del "sole fermo". Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it