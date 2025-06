Solo leveling | l’anime più visto su crunchyroll e le novità sulla terza stagione

Il fenomeno Solo Leveling ha conquistato un posto di rilievo nel panorama degli anime, diventando ufficialmente il più visto nella storia di Crunchyroll. Dal suo debutto nel 2024, questa produzione ha attirato un pubblico globale grazie alla qualità delle scene d’azione e alla cura nei dettagli della realizzazione. La sua popolarità ha superato ogni aspettativa, consolidandosi come un vero e proprio must see per gli appassionati di fantasy e avventura, e le novità sulla terza stagione promettono ulteriori emozioni da non perdere.

il successo di solo levelng: il record storico su crunchyroll. Il fenomeno Solo Leveling ha conquistato un posto di rilievo nel panorama degli anime, diventando ufficialmente il più visto nella storia di Crunchyroll. Dal suo debutto nel 2024, questa produzione ha attirato un pubblico globale grazie alla qualità delle scene d’azione e alla cura nei dettagli della realizzazione. La sua popolarità ha superato ogni aspettativa, consolidandosi come uno dei titoli più apprezzati degli ultimi anni. l’impatto di Solo Leveling sulla piattaforma e oltre. Secondo quanto comunicato da Sony, proprietaria di Crunchyroll, Solo Leveling ha raggiunto il record di visualizzazioni più elevate mai registrate in una serie animata sulla piattaforma. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Solo leveling: l’anime più visto su crunchyroll e le novità sulla terza stagione

In questa notizia si parla di: leveling - crunchyroll - anime - visto

Solo leveling episodio controverso: il più disprezzato di sempre su crunchyroll - "Solo Leveling" è diventato un fenomeno degli anime, apprezzato per la sua narrazione e scene d’azione coinvolgenti.

Ancora congratulazioni a Solo Leveling per essersi aggiudicato il premio Anime dell’Anno ai Crunchyroll Anime Awards! La competizione è stata dura quanto lo scontro con Igris. Vai su Facebook

Crunchyroll Anime Awards 2025, trionfa Solo Leveling: la lista con tutti i vincitori; Anime da vedere se ti piace Solo Leveling; Crunchyroll Anime Awards 2025, Solo Leveling vince il titolo Anime dell'anno.

Crunchyroll Anime Awards 2025: Sung Jinwoo di solo Leveling incoronato Miglior Protagonista - La cerimonia dei Crunchyroll Anime Awards 2025, tenutasi il 25 maggio a Tokyo, ha visto Sung Jinwoo, protagonista di Solo Leveling, ricevere il premio come Miglior Protagonista. Come scrive msn.com

Crunchyroll Anime Awards 2025, Solo Leveling vince il titolo Anime dell'anno - Nonostante la forte concorrenza di titoli come Frieren e Dan Da Dan, il successo di Solo Leveling non si limita ai premi di Crunchyroll: la serie è stata l'anime più visto su Crunchyroll nel 2024. Riporta movieplayer.it