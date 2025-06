Solo la super bomba GBU-57 può colpire i tunnel nucleari | l' arma di Trump che manca a Israele

Nel panorama delle operazioni militari più delicate, la GBU-57 emerge come l'arma definitiva contro i tunnel nucleari più fortificati, come il sito di Fordow. Questa bomba ultra-potente, sviluppata dagli Stati Uniti, rappresenta l’unica soluzione teoricamente capace di neutralizzare le strutture sotterranee più segrete e pericolose. E in un contesto geopolitico complesso, l'assenza di questa super bomba si fa sentire anche a livello internazionale, lasciando molte domande sul futuro della sicurezza regionale.

