Soleil Stasi scrive ancora dopo la morte di sua mamma | la richiesta inaspettata

Soleil Stasi, protagonista di un ritorno emozionante sui social, ha condiviso un messaggio toccante in ricordo della mamma Wendy Kay, scomparsa il 15 giugno 2025. Tra ringraziamenti e scuse, la sua sincerità ha commosso i fan, rafforzando il legame profondo che la unisce alla memoria della madre. Un gesto che dimostra come, anche nel dolore, si possa trovare forza e speranza, aprendo un nuovo capitolo nel percorso di vita di Soleil.

Soleil Stasi è tornata a parlare sui social dopo la morte della madre Wendy Kay, avvenuta e annunciata lo scorso 15 giugno 2025. Con un nuovo messaggio pubblicato su Instagram Stories, l’ex volto del Grande Fratello VIP ha voluto ringraziare chi le è stato vicino in un momento così doloroso, scusandosi per un errore commesso nei giorni successivi al decesso. Il suo messaggio ha toccato il cuore dei fan, confermando il legame profondo che la univa alla sua mamma. Scopriamo cosa ha scritto. Il ritorno di Soleil Stasi sui social dopo il silenzio. Dopo alcuni giorni di silenzio, Soleil Stasi è tornata a farsi sentire tramite le sue Instagram Stories. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Soleil Stasi scrive ancora dopo la morte di sua mamma: la richiesta inaspettata

