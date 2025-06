Soleil Sorge morta la mamma Wendy | Devo raccogliere i pezzi…

Il dolore di un cuore spezzato si fa sentire forte e chiaro: Soleil Sorge affronta un momento di profonda perdita con coraggio e dolcezza. La scomparsa della mamma Wendy Kay, combattente contro un tumore al seno, lascia un vuoto incolmabile, ma anche una lezione di resilienza e amore infinito. In questi momenti difficili, la forza di una donna si manifesta nel raccontare il proprio dolore e nel trovare la luce tra le ombre.

(Adnkronos) – Lutto per Soleil Sorge. L'influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha annunciato sui social la morte della mamma Wendy Kay, che in alcune apparizioni televisive aveva parlato della sua lotta contro un tumore al seno. "Amore infinito, forza sconfinata, magia eterna, fede incrollabile, classe, energia e vita oltre misura. il suo . L'articolo Soleil Sorge, morta la mamma Wendy: “Devo raccogliere i pezzi.” proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Soleil Sorge, morta la mamma Wendy: “Devo raccogliere i pezzi…”

In questa notizia si parla di: soleil - sorge - mamma - wendy

Soleil sorge in lutto per la morte della mamma wendy - il dolore personale e l’umanità di una donna nota al grande pubblico. La perdita di Wendy, madre di Soleil Sorge, scuote non solo la sua vita privata ma anche il cuore dei suoi fan, che si stringono in un abbraccio virtuale nel rispetto di questo momento di lutto.

“Con grande dolore nel cuore vi comunico che la mia amata mamma.. è tornata nell’eternità.” Così Soleil Sorge, conosciuta per la sua partecipazione a Uomini e Donne e al Grande Fratello, ha annunciato la morte di sua madre Wendy Kay. Il messaggio co Vai su Facebook

Lutto per Soleil Sorge: scomparsa mamma Wendy. Il doloroso annuncio Vai su X

Lutto per Soleil Sorge: è morta la mamma Wendy; Soleil Sorge in lacrime, addio alla mamma Wendy Kay; Soleil Sorge, morta mamma Wendy. Le ultime parole sulla figlia a Verissimo.

Soleil Sorge, morta la mamma Wendy: "Devo raccogliere i pezzi..." - L'influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha annunciato sui social la morte della mamma Wendy Kay, che in alcune apparizioni televisive aveva parlato ... Come scrive msn.com

Lutto per Soleil Sorge, morta la mamma Wendy: la malattia e il toccante addio dell'influencer - La donna è morta domenica 15 giugno, aveva 59 anni ed era malata da tempo. Si legge su msn.com