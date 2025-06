Soleil Sorge morta la mamma Wendy | che malattia aveva? Ecco il tragico calvario della donna

Una triste notizia scuote il cuore dei fan: la mamma di Soleil Sorge, Wendy Kay, è scomparsa a soli 59 anni dopo un difficile calvario. La donna, nota al pubblico per la partecipazione a Pechino Express, ha affrontato una malattia che le ha portato via la vita, lasciando un vuoto profondo nell’anima della figlia. In questo momento di dolore, Soleil si apre al pubblico con parole piene di affetto e rispetto, chiedendo silenzio e ascolto.

Una notizia struggente ha colpito Soleil Sorge, che in queste ore sta vivendo un dolore immenso: è morta sua madre, Wendy Kay, a soli 59 anni. La donna era nota al pubblico italiano soprattutto per aver partecipato insieme alla figlia all’edizione 2020 di Pechino Express. Con parole profonde e toccanti, Soleil ha annunciato la scomparsa della madre sui social, chiedendo rispetto e silenzio per affrontare questo momento di grande sofferenza. Soleil Sorge, morta la mamma Wendy Kay: aveva solo 59 anni. Ad annunciare la scomparsa è stata la stessa Soleil attraverso una storia su Instagram, con un messaggio colmo di affetto e commozione: « Con grande dolore nel cuore, vi comunico che la mia amata mamma, l’anima che ha illuminato la mia vita con un amore infinito e una forza inarrivabile, è tornata nell’eternità . 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Soleil Sorge, morta la mamma Wendy: che malattia aveva? Ecco il tragico calvario della donna

