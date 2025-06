Soleil Sorge l’ultima commovente intervista in tv con la madre Wendy Kay

L’ultima intervista di Wendy Kay, mamma di Soleil Sorge, trasmessa nel 2023 a Verissimo, rimane un momento toccante e ricco di significato. In quella chiacchierata, madre e figlia hanno condiviso emozioni profonde, svelando il loro legame indissolubile e la forza dell’amore in tempi difficili. Oggi, quelle parole risuonano con ancora più intensità, ricordandoci l’importanza di apprezzare ogni attimo con le persone care. L’ultima intervista di Wendy Kay con Soleil…

Risale al 2023 l’ultima intervista rilasciata da Wendy Kay, mamma di Soleil Sorge, scomparsa a soli 59 anni. Una chiacchierata, fatta a Verissimo insieme alla figlia, in cui le due donne avevano parlato della malattia che aveva colpito Wendy e Soleil aveva riservato alla madre delle parole bellissime e commoventi. Frasi che oggi, dopo la scomparsa della donna, sono ancora più importanti e intense. L’ultima intervista di Wendy Kay con Soleil Sorge. Nel 2023, Wendy Kay e Soleil Sorge avevano rilasciato una lunga intervista a Silvia Toffanin. Nel salotto di Verissimo le due donne si erano raccontate, parlando soprattutto della malattia che aveva colpito Wendy. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Soleil Sorge, l’ultima commovente intervista in tv con la madre Wendy Kay

In questa notizia si parla di: wendy - soleil - sorge - ultima

Soleil sorge in lutto per la morte della mamma wendy - il dolore personale e l’umanità di una donna nota al grande pubblico. La perdita di Wendy, madre di Soleil Sorge, scuote non solo la sua vita privata ma anche il cuore dei suoi fan, che si stringono in un abbraccio virtuale nel rispetto di questo momento di lutto.

Wendy Kay, madre di Soleil Sorge, è morta a 59 anni. È ricordata dal pubblico per la sua partecipazione con la figlia a Pechino Express, ma la sua ultima apparizione risale al salotto di Verissimo dove parlò della sua malattia. “Adesso, quando pensavamo c Vai su Facebook

Soleil Sorge e l'ultima apparizione con sua madre in tv, le parole sulla malattia di Wendy Kay Vai su X

Soleil Sorge, morta la mamma Wendy. L'ultimo saluto sui social; Soleil Sorge e l'ultima apparizione con sua madre in tv, le parole sulla malattia di Wendy Kay; Soleil Sorge, l’ultima commovente intervista in tv con la madre Wendy Kay.

Soleil Sorge e l’ultima apparizione con sua madre in tv, le parole sulla malattia di Wendy Kay - Durante l’intervista con Silvia Toffanin, la sua mamma raccontò la sua battaglia contro il cancro. fanpage.it scrive

La battaglia di mamma Wendy contro il tumore e Soleil sempre al suo fianco: l’ultima volta in tv - Insieme in tv per l'ultima volta a Verissimo, mamma Wendy e Soleil avevano parlato della sua lotta contro il cancro ... Come scrive ultimenotizieflash.com