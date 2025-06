Sold out il sapone con l' acqua del bagno di Sydney Sweeney online viene venduto a 1500 dollari

Un vero e proprio fenomeno di culto, il sapone con l'acqua del bagno di Sydney Sweeney sta conquistando i cuori (e i portafogli) dei fan più fedeli. In pochissimo tempo, le 5.000 esclusive saponette hanno esaurito ogni scorta, e ora vengono vendute online a oltre 1.500 dollari. Tra desiderio e collezione, questa partnership tra l'attrice e Dr. Squatch sta scrivendo una nuova pagina nel mondo delle edizioni limitate.

La collaborazione tra l'attrice e Dr. Squatch era limitata a soli 5000 pezzi ed era stata annunciata all'inizio di giugno. L'ambito prodotto Tra chi è entrato in possesso di una saponetta Sydney's Bathwater Bliss c'è infatti chi ha deciso di rivenderla su eBay, arrivando a proporla ai potenziali acquirenti arrivando a incassare ben 1499 dollari.

