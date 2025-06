Soglia dei 500 parti annui a rischio 2 ospedali casertani Serve una deroga pericoli per le emergenze

partecipazione di rappresentanti istituzionali, operatori sanitari e cittadini uniti nel chiedere una deroga urgente. La sfida è garantire servizi essenziali e sicurezza alle emergenze, salvaguardando il diritto alla salute di tutta la comunità . È un momento decisivo per il futuro del presidio e per l’intera regione, perché la salute non può essere soggetta a numeri, ma a priorità umane.

La città di Sessa Aurunca si prepara a un momento istituzionale cruciale per la difesa del presidio sanitario, minacciato – come altri in Campania – dalla soglia dei 500 parti annui richiesta dai parametri ministeriali. La seduta, convocata per discutere pubblicamente della questione, vedrà la. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Soglia dei 500 parti annui, a rischio 2 ospedali casertani. "Serve una deroga, pericoli per le emergenze"

