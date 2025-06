Sofonisba Anguissola al via le Serate letterarie di Travo con un incontro dedicato alla pittrice

Sabato 28 giugno si apre la 16esima edizione delle serate letterarie di Travo, un omaggio alla straordinaria Sofonisba Anguissola, pioniera tra le pittrici italiane e figura di rilievo nel panorama artistico del Rinascimento. In questa occasione speciale, celebreremo le sue origini cremonesi e piacentine, e il suo lascito che, a 400 anni dalla scomparsa, continua a ispirare. La storia di Sofonisba è un viaggio tra talento e innovazione, che non può essere lasciato in secondo piano.

La 16esima edizione della rassegna dedicata alla grande scrittrice Giana Anguissola aprirà sabato 28 giugno celebrando la pittrice cremonese, ma dalle origini piacentine, Sofonisba Anguissola in occasione dei 400 anni dalla sua morte. Sofonisba è stata la prima pittrice italiana a raggiungere. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Sofonisba Anguissola, al via le Serate letterarie di Travo con un incontro dedicato alla pittrice

