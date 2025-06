soccorso di un bambino incastrato in una giostrina a montella

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando ancora una volta l’importanza della prontezza e del coraggio nel garantire sicurezza ai più piccoli. La loro azione rapida e professionale ha permesso di liberare il bambino in modo sicuro, rassicurando genitori e comunità. Un esempio di dedizione che rafforza il valore della tutela dei nostri giovani cittadini nelle situazioni di emergenza.

Lunedì 16 giugno, poco prima delle ore 20:00, alcuni Vigili del Fuoco liberi dal servizio del distaccamento di Montella sono intervenuti prontamente per soccorrere un bambino di circa quattro anni e mezzo rimasto incastrato in una giostrina nel parco pubblico di via del Corso, adiacente al.