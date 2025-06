Sobiecka L’Oréal Italia | Importante nostro supporto scienza motore progresso

Ninell Sobiecka, presidente di L’Oréal Italia, sottolinea l’importanza di sostenere progetti scientifici come motore di progresso e innovazione. Durante la cerimonia del prestigioso riconoscimento 'L’Oréal Italia per le Donne e la Scienza', ha ribadito l’impegno dell’azienda nel promuovere il talento femminile e la ricerca. Questo sostegno, fondamentale per il futuro, rappresenta un passo decisivo verso una società più avanzata e inclusiva.

(Adnkronos) – "È estremamente importante supportare progetti come questo perché crediamo che la scienza sia davvero il motore del progresso". Sono le parole di Ninell Sobiecka, presidente e amministratore delegato di L'Oréal Italia, a margine della cerimonia di premiazione della ventitreesima edizione del riconoscimento 'L'Oréal Italia per le Donne e la Scienza'.

"Il nostro motto è: "Il mondo ha bisogno della scienza e la scienza ha bisogno delle donne". Noi di L'Oréal Italia continueremo a sostenere le nostre giovani ricetarici con aiuti e sostegni concreti". Ninell Sobiecka, Presidente e AD di L'Oréal Italia