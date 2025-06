So’ ragazzi fanno le bravate Eh no basta giustificare questa generazione dell’impotenza!

È ora di smettere di giustificare questa generazione come impotente. Claudia De Bari ci invita a riflettere: mentre assistiamo passivi a crisi e genocidi lontani, spesso ignoriamo le ingiustizie che avvengono sotto i nostri occhi. L'apatia e l'indifferenza non sono più un'opzione. È il momento di agire concretamente, di trasformare la preoccupazione in azione. Solo così potremo cambiare davvero il nostro mondo, partendo da noi stessi.

di Claudia de Bari (insegnante) È proprio la generazione dell'impotenza questa. C'è poco da fare. Passiamo le giornate ad inorridire davanti a genocidi di massa, guerre più o meno vicine e la serpeggiante ed endemica indifferenza 'nel nostro prossimo', verso tutto o quasi. Ma cosa possiamo fare riguardo lo sterminio dei palestinesi o degli ucraini, se non solo empaticamente partecipare e contorcerci sulla sedia?! Invece, a casa nostra, sul posto di lavoro, nei luoghi che frequentiamo stiamo cercando di fare la differenza? Siamo davvero così inermi davanti alla superficialità, all'arroganza, alla maleducazione, alla violenza gratuita, alla mancanza di etica, morale o integrità? È vero, c'è un mondo che cade a pezzi e ci sono temi che vanno automaticamente in secondo piano.

