Smartphone e nuove app per scoprire itinerari inediti.

Nel mondo di oggi, smartphone e nuove app rivoluzionano il modo di scoprire luoghi nascosti e itinerari inediti, trasformando ogni viaggio in un’esperienza unica. L’innovazione digitale si fonde con servizi e turismo, creando opportunità senza precedenti. È qui che TIM Enterprise, la Business Unit del Gruppo TIM, diventa protagonista, facilitando la trasformazione digitale di enti pubblici e culturali. Scopri come queste tecnologie stanno ridefinendo il nostro modo di esplorare il mondo.

INNOVAZIONE digitale, servizi e turismo sono ormai un tutt’uno. In questo panorama di profondi cambiamenti TIM Enterprise, la Business Unit del Gruppo TIM dedicata a grandi aziende e Pubbliche Amministrazioni, si pone come abilitatore per l’adozione delle tecnologie digitali da parte delle amministrazioni locali, delle istituzioni culturali e degli enti turistici supportandole nella trasformazione digitale con un ecosistema di tecnologie all’avanguardia come Cloud, Intelligenza Artificiale, IoT, Extended Reality e connettività 5G. Susanna Jean, che in TIM Enterprise è Responsabile Offerta 5G Verticals & IoT, racconta come la tecnologia può supportare il settore del Turismo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net