Smarriscono il sentiero di ritorno da un' escursione e perdono l’orientamento | soccorsi in elicottero

In un pomeriggio d’avventura sulla suggestiva Maiella, quattro giovani hanno rischiato di perdere il sentiero e l’orientamento, trovandosi in difficoltà tra le affascinanti gole di San Martino. Fortunatamente, i soccorsi dei vigili del fuoco di Chieti sono intervenuti tempestivamente con un elicottero, assicurando il loro ritorno in sicurezza. Un richiamo alla prudenza e alla preparazione, anche nelle escursioni più affascinanti ma imprevedibili...

Avrebbero smarrito il sentiero e perso l'orientamento nel rientrare da un'escursione sulla Maiella: per questo quattro giovani sono stati soccorsi dai vigili del fuoco di Chieti. L'intervento è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, domenica, nei pressi delle gole di San Martino.

