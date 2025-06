Skyrunning | la provincia di Sondrio ospiterà i campionati europei a luglio

Preparati a vivere un’emozione unica: la provincia di Sondrio sarà il palcoscenico dei Campionati Europei di Skyrunning, in scena dal 3 al 5 luglio tra le suggestive montagne di Corteno Golgi e Aprica. Tre gare mozzafiato, 27 medaglie da conquistare e i più grandi atleti del panorama internazionale pronti a sfidarsi. Un evento imperdibile che unirà passione, adrenalina e natura: scopriamo insieme questa straordinaria avventura sulle vette europee.

Vernissage milanese per la dodicesima edizione dei Campionati Europei di Skyrunning, in programma dal 3-5 luglio sulle montagne di confine tra le province di Brescia e Sondrio, nei Comuni di Corteno Golgi e Aprica. Tre gare in programma, 27 medaglie da assegnare, i migliori interpreti della.

