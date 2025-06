Skymetro Salis-Rixi | Pronta una lettera al Mit Il viceministro | Proroga mai concessa nemmeno a Piciocchi

La progetto Skymetro di Genova, simbolo di innovazione e sfida infrastrutturale, diventa teatro di uno scontro acceso tra la sindaca Silvia Salis e il viceministro Edoardo Rixi. Dopo il rifiuto del Ministero di concedere proroghe, mai concesse nemmeno ai più piccoli, si alza la voce della politica locale che chiede risposte concrete. La situazione è ormai esplosiva, e il futuro dell’opera sembra appeso a un filo: l’attesa di una soluzione definitiva muove i passi verso un epilogo incerto.

Scontro aperto tra la sindaca di Genova Silvia Salis e il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi sul futuro del progetto Skymetro della Valbisagno. Dopo che il Ministero ha ribadito la scorsa settimana l’impossibilitĂ di concedere proroghe sui tempi dell’appalto, la sindaca ha annunciato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Skymetro, Salis-Rixi: “Pronta una lettera al Mit”. Il viceministro: “Proroga mai concessa, nemmeno a Piciocchi”

In questa notizia si parla di: skymetro - salis - rixi - viceministro

Salis incontra Piciocchi: “Chiederò una proroga al progetto Skymetro” - In un clima di grande attesa per il futuro della città , Salis ha annunciato la richiesta di proroga per il progetto Skymetro, un'iniziativa che potrebbe rivoluzionare la mobilità urbana.

Il segretario della Lega in Liguria: “Si è chiuso un ciclo iniziato nel 2015. Sullo Skymetro in Valbisagno non c’è più tempo: ci sono regole” Vai su Facebook

Skymetro, Salis-Rixi: “Pronta una lettera al Mit”. Il viceministro: “Proroga mai concessa, nemmeno a Piciocchi”; Skymetro di Genova, il viceministro Rixi: “Salis ci dica se vuole farlo o no, chiediamo una risposta entro ot…; Rixi esclude ogni proroga per lo Skymetro: Comune decida entro ottobre.

Skymetro, Salis-Rixi: “Pronta una lettera al Mit”. Il viceministro: “Proroga mai concessa, nemmeno a Piciocchi” - Botta e risposta tra la sindaca e il viceministro al Mit che replica: "Basta lavorare d'estate, come faccio io" ... Si legge su genovatoday.it

Skymetro, Salis: "Vogliamo lo slittamento". Rixi: "Vogliamo risposta entro settembre" - Incontro ravvicinato tra il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi e la sindaca di Genova Silvia Salis, in occasione degli ottant'anni di Assagenti. Secondo primocanale.it