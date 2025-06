Situazione insostenibile L' allarme del Generale Del Vecchio

di un conflitto che rischia di espandersi e coinvolgere l'intera regione, mettendo a repentaglio la stabilità globale. La sua voce, autorevole e preoccupata, ci invita a riflettere seriamente sulle conseguenze di un'eventuale escalation. Mentre i media discutono, il rischio di perdere il controllo diventa sempre più concreto, sollevando un allarme che non possiamo ignorare. È fondamentale agire con responsabilità e lungimiranza per evitare il peggio.

La crisi in Medioriente viene affrontata in molti talk show televisivi. Tra questo la puntata di 4 di sera in onda il 16 giugno su Rete4. Ospite in studio il Generale Mauro Del Vecchio che ha messo in guardia contro i pericoli di una situazione di cui si potrebbe facilmente perdere il controllo. "E' una situazione che ci porta sull'orlo di un'emergenza che non abbiamo mai conosciuto - dichiara il Generale Del Vecchio - Si parla delle capacità nucleari di una nazione che si è sempre manifestata contro Israele. Quindi c'è la possibilità di immettere sul campo di battaglia anche l'ordigno nucleare. 🔗 Leggi su Iltempo.it