Sistema Amorphus lo stratega delle armate di droni che combatteranno le guerre del futuro

semplici macchine, ma un vero e proprio sistema integrato di armate intelligenti, capaci di agire in modo coordinato e decisivo. In questo scenario futuristico, il ruolo dello stratega diventa cruciale: deve calibrare con precisione ogni mossa, anticipare le mosse avversarie e sfruttare la velocità della tecnologia per dominare i cinque domini di battaglia. Così nasce Sistema Amorphus, il cuore pulsante delle guerre del domani.

Aria, terra, mare, spazio e cyberspazio. La guerra del futuro si combatte e combatterà in cinque domini e sempre, sempre di più verrà combattuta alla velocità istantanea dei segnali che condurranno armi autonome, siano droni dotati di intelligenza artificiale o comandati in remoto da team di operatori altamente specializzati. Questa concezione, accennata in modo superficiale, è alla base di piani complessi che puntano a lanciare in battaglia non un singolo sistema, come i droni attuali, o le future formazioni aeree composta anche di “ loyal wingman “, i fedeli gregari dei caccia di 6ª generazione; ma intere armate di droni interconnessi tra loro. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Sistema Amorphus, lo stratega delle armate di droni che combatteranno le guerre del futuro

In questa notizia si parla di: droni - sistema - amorphus - stratega

La Cina svela il “cacciatore di droni”: cosa può fare il sistema missilistico SWS3 - La Cina lancia il SWS3, il suo nuovo sistema missilistico semovente, progettato per domare le minacce aeree del futuro.

L'esercito USA presenta AMORPHOUS, il software per controllare migliaia di droni simultaneamente.

L'esercito USA presenta AMORPHOUS, il software per controllare migliaia di droni simultaneamente - La L3Harris Technologies ha presentato una nuova soluzione software denominata AMORPHOUS, progettata per gestire migliaia di droni attraverso ... Scrive msn.com