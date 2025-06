Sirene a Tel Aviv allarme in numerose aree del Paese

L’atmosfera a Tel Aviv si è improvvisamente carica di tensione: le sirene hanno risuonato nel cuore della città, segnalando un allarme in numerose regioni del Paese. L’IDF conferma che il lancio di missili dall’Iran ha scatenato questa risposta immediata, mentre i cittadini si preparano a fronteggiare l’emergenza. Una situazione che mette in evidenza la delicata realtà geopolitica della regione e la pronta reattività delle autorità israeliane.

Sono appena suonate le sirene nel centro di Tel Aviv, lo ha constatato l'ANSA sul posto. Idf fa sapere che l'allarme è scattato in numerose aree del Paese, in seguito al lancio di missili dall'Iran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sirene a Tel Aviv, allarme in numerose aree del Paese

Sirene a Tel Aviv per lancio di un missile dallo Yemen - Allarme a Tel Aviv e in altre aree di Israele a causa di un missile proveniente dallo Yemen. Le sirene hanno avvisato la popolazione di rifugiarsi, mentre l’IDF sta tentando di intercettare il colpo.

