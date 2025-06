Sinner Sonego subito eliminati in doppio nell’ATP di Halle | ancora un super tie-break amaro per il n1

Una giornata di tennis che ha riservato sorprese e delusioni all’ATP di Halle, con Sinner e Sonego subito eliminati in doppio. Dopo aver dominato il primo set, gli azzurri hanno visto sfuggire l’opportunità di avanzare, cedendo nel tie break finale. Un finale amaro per il numero uno del mondo, che dimostra quanto il percorso nel tennis sia imprevedibile e affascinante. La luce, specialmente come efficienza al servizio, ha fatto la differenza nel risultato finale.

Si ferma subito il percorso di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego nel torneo di doppio dell'ATP500 di Halle. Sull'erba tedesca, gli azzurri sono stati sconfitti col punteggio di 2-6 7-5 10-3 in 1 ora e 25 minuti di partita dalla coppia formata dal russo Karen Khachanov e dall'americano Alex Michelsen. Un epilogo inatteso per come la partita si stava sviluppando, visto che Sonego e Sinner erano avanti 6-2 3-0. La luce, specialmente come efficienza al servizio, si è spenta e questo aspetto ha fatto la differenza in negativo per il duo tricolore. Nel primo set l'avvio dei nostri portacolori è balbettante.

L’energia di Sonego: “Al Roland Garros è una lotta, io sono pronto. Mi sono allenato con Sinner: a Roma gli è mancata solamente una cosa” - Lorenzo Sonego si prepara con determinazione per il Roland Garros, affrontando ogni match come una vera lotta.

ATTENTI A QUEI DUE Sinner torna ad Halle, dove un anno fa vinse il titolo nel primo torneo giocato da numero 1 al mondo, ma oggi… ci torna con Sonego! Jannik e Lorenzo sono iscritti insieme al torneo di doppio e nel pomeriggio sfidano Khachanov-Mi Vai su Facebook

Ora la difesa del titolo ad Halle ? «Mi sento bene ad Halle, qui ho giocato il primo torneo da numero uno del mondo, non lo dimenticherò mai, sono felice di essere tornato qui». Jannik esordirà con un qualificato,al secondo turno c'è subito Bublik come possi Vai su X

