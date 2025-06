Sinner o Ronaldinho? Jannik alza il pallone come un fuoriclasse

Jannik Sinner palleggia con Sonego e dà l'ennesima dimostrazione delle sue qualità palla al piede: guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner o Ronaldinho? Jannik alza il pallone come un fuoriclasse

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

Jannik Sinner: "Ho alzato il livello del mio gioco" - “Non so se sono stato perfetto ma oggi ho alzato il livello, la partita poteva cambiare sul 2- Segnala msn.com

Sinner non si ferma più, batte Cerundolo e vola ai quarti degli Internazionali - Ma siccome c'è poco di facile nella storia recente di Sinner, Cerundolo decide di alzare la testa. Da adnkronos.com