Sinner inarrestabile | perde in doppio e torna subito ad allenarsi

Sinner, inarrestabile e sempre pronto a reagire, dimostra ancora una volta la sua tenacia. Dopo una sconfitta nel doppio di Halle, il numero uno del mondo non si perde d’animo e torna subito ad allenarsi con determinazione, pronto a risalire la china e affrontare le sfide future con rinnovato entusiasmo. La sua resilienza è un esempio per tutti gli appassionati di tennis.

Jannik Sinner esce dal torneo di doppio di Halle: il numero uno del mondo, in coppia con Lorenzo Sonego, è stato sconfitto da Khachanov e Michelsen. Subito dopo la sconfitta, Jannik è tornato in campo per allenarsi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner inarrestabile: perde in doppio e torna subito ad allenarsi

