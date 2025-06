Sinner-Hanfmann inizia ad Halle il viaggio di Jannik verso Wimbledon | pronostico

Sinner Hanfmann inaugura ad Halle il cammino di Jannik verso Wimbledon, un viaggio emozionante che promette spettacolo e sfide intense. Il tennista azzurro, fresco campione dello scorso anno, si presenta al debutto contro il talentuoso tedesco in un torneo cruciale sulla strada verso la gloria sull’erba londinese. Riuscirà Jannik a ripetere o superare i traguardi passati? La risposta è nel campo, ma l’attesa è già palpabile.

Il tennista azzurro debutterà contro il tedesco nel primo torneo stagionale sull'erba dove difenderà il titolo conquistato nel 2024.

Fritz trionfa a Stoccarda: piega Zverev e torna 4° al mondo. Sinner ad Halle debutta con Hanfmann - Fritz conquista Stoccarda, superando Zverev e risalendo al 41° posto nel ranking mondiale, mentre Sinner debutta a Halle con una vittoria in finale sull’erba, battendo Hanfmann 6-3, 7-6.

Jannik Sinner all'ATP 500 di Halle 2025: quando gioca, programma e orario delle partite · Tennis; Tennis: ad Halle sarà il tedesco Hanfmann il primo avversario di Sinner.

Sinner-Hanfmann: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il torneo di Halle in tempo reale - Archiviata la stagione sul rosso arriva quella corta ma entusiasmante sull'erba dove Jannik Sinner è pronto ad iniziare la missione per Wimbledon.

Sinner-Hanfmann all'Atp Halle, dove vedere in tv e streaming - Il match tra Jannik Sinner e Yannick Hanfmann, valido per il 1° turno di Halle, è in programma martedì 17 giugno , con orario da definire.