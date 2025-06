Sinner esordio amaro ad Halle | sconfitto in doppio con Sonego Ma festeggia 54 settimane da n1

L’esordio di Sinner ad Halle si conclude con un’amara sconfitta in doppio, ma il vero highlight è la celebrazione delle 54 settimane da numero uno. Nonostante l’eliminazione in doppio con Sonego contro Michelsen-Kachanov, Jannik si prepara ora al debutto in singolare contro Hanfmann, pronto a riscattarsi e a scrivere un nuovo capitolo di questa avvincente avventura sull’erba tedesca.

La coppia italiana si arrende in tre set nella prima partita sull'erba tedesca contro Michelsen-Kachanov. Ora Jannik è in attesa del match di debutto in singolare contro Hanfmann.

