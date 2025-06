Sinner delusione nel doppio | Jannik e Sonego subito eliminati ad Halle

Una giornata di delusione per gli appassionati di tennis: Jannik Sinner e Lorenzo Sonego sono stati eliminati agli ottavi di doppio ad Halle, lasciando spazio alla sorpresa dei loro avversari. La coppia azzurra, speranzosa di proseguire il cammino, si è fermata in tre set contro Michelsen e Khachanov. Un risultato che accende i riflettori sulla loro determinazione e sui prossimi impegni. La speranza è che questa battuta d’arresto possa motivarli a tornare più forti.

(Adnkronos) – Jannik Sinner è stato eliminato dal tabellone di doppio di Halle. Il tennista azzurro ha perso oggi, lunedì 16 giugno, in coppia con Lorenzo Sonego negli ottavi di finale dell'Atp 500. I due azzurri si sono arresi allo statunitense Alex Michelsen e il russo Karen Khachanov, che si sono imposti in tre set .

