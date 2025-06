Sinner come cambia la classifica dopo la vittoria di Fritz | scende Musetti

Dopo la vittoria di Fritz al Boss Open, la classifica ATP si è rivoluzionata, con un passo avanti del statunitense e un calo sensibile di Musetti. Il mondo del tennis, in continuo movimento, accelera ancora di più: tra vittorie e sconfitte, ogni torneo può riscrivere le gerarchie dei top player. La lotta per i vertici si fa sempre più serrata, dove ogni punto conta e i dettagli fanno la differenza.

Cambia ancora la classifica ATP nel mondo del tennis: la vittoria di Fritz all’ATP 250 del Boss Open ha sbaragliato le carte, scende Musetti. Il mondo del tennis, si sa, va veloce e nel giro di una settimana di torneo in torneo possono cambiare tante cose. Di sicuro cambiano diverse posizioni, specialmente ai vertici dove tra i primi 10 è questione di dettagli. Dopo la vittoria di Fritz al Boss Open, diversi giocatori hanno visto cambiare il proprio numero al livello mondiale. Sinner, Musetti e non solo: come è cambiata in questo lunedì 16 aprile la classifica. Taylor Fritz ha chiuso nel migliore dei modi la parte di stagione su terra rossa vincendo, a Stoccarda, contro Zverev in finale. 🔗 Leggi su Sportface.it

