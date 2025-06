Sinner-Alcaraz non è ancora finita | le parole dello spagnolo spiazzano

Sinner e Alcaraz continuano a catturare l’attenzione degli appassionati, con le loro parole che lasciano tutti senza fiato. La rivalità tra i due promette ancora grandi emozioni e sfide memorabili, mentre si avvicina il grande appuntamento di Wimbledon. Tra preparazioni e tensioni, il mondo del tennis attende con ansia il prossimo capitolo di questa incredibile storia. Riusciranno a mantenere viva la loro rivalità? Solo il tempo lo dirà.

Sinner-Alcaraz sembra non finire mai: lo spagnolo torna a parlare dell’incredibile finale parigina, le sue parole Tutto pronto per rivedere Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in campo, ma su due fronti diversi. L’italiano disputerà l’ATP di Halle, lo spagnolo prenderà invece parte al torneo del Queen’s. Entrambi sfrutteranno questi match per prepararsi al meglio in vista di Wimbledon, in programma tra poche settimane. Non sono mancate, negli ultimi giorni, le parole da parte di Alcaraz, tornato a parlare della finale del Roland Garros, che l’ha visto trionfare dopo più di cinque ore e in rimonta. La sua intervista a ‘ Repubblica ‘ ha affrontato, tra gli altri temi, il capitolo “Jannik Sinner”. 🔗 Leggi su Sportface.it