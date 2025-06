Sinalunghese | Arriva il terzino Kuk ex campione con Asta Taverne

La Sinalunghese continua a rafforzarsi con entusiasmo, annunciando l’arrivo di Kuk, il talentuoso terzino sinistro classe 2003 ex campione con Asta Taverne. Nato in Thailandia e cresciuto in Italia, Kuk porta con sé esperienza e grinta, prontissimo a lasciar il segno nel nuovo club. L’alternanza di conferme e novità conferma l’ambizione della società di puntare sempre più in alto. La sua avventura nel mondo del calcio italiano sta per decollare: restate sintonizzati!

Continua l'alternanza di conferme e nuovi arrivi alla Sinalunghese. Dopo il rinnovo del difensore Celestini arriva infatti l'annuncio dell'accordo raggiunto con il giocatore Master Thanachot Chottong Kucson, detto Kuk (foto) terzino sinistro classe 2003 che ha già vinto il campionato di Promozione con l' Asta Taverne sotto la guida di mister Testini. Nato in Thailandia (ha doppia cittadinanza italiana e thailandese), giunge in Italia da bambino e vivendo in Valdarno cresce calcisticamente nelle fila del Montevarchi dove gioca fino al campionato Primavera ed entra in prima squadra. Poi appunto Asta Taverne e Subbiano.

