Simeone spiega così la sconfitta dell’Atletico | Se il Psg ha bisogno di un giocatore tira subito fuori 70 milioni

Dopo la sconfitta pesante contro il Psg al Mondiale per club, Diego Simeone si lascia andare a una risposta pungente riguardo alle scelte tattiche del suo Atletico Madrid. Con un tono di sfida e un pizzico di ironia, l’allenatore spagnolo spiega perché ha preferito Griezmann al posto di Sorloth, lasciando intendere che, se il Psg ha bisogno di un giocatore, può sempre mettere sul tavolo 70 milioni. Simeone: «State cercando di...».

Dopo il 4-0 subito contro il Psg al Mondiale per club, il Cholo Diego Simeone si è infastidito dopo un commento dei giornalisti sulle scelte tattiche fatte per il suo Atletico Madrid. L’allenatore aveva preferito Antoine Griezmann ad Alexander Sorloth come titolare, al fianco di Julian Alvarez in attacco. Simeone: «Se il Psg ha bisogno di un giocatore, tira subito fuori 70 milioni». Simeone ha così giustificato la sua scelta: « State cercando di remarmi contro, ma non mi interessa. Griezmann ha avuto grandi opportunità per segnare, ed è per questo che l’ho schierato ». Ha poi menzionato le risorse finanziarie dei parigini: « Il Psg è una grande squadra di giovani giocatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Simeone spiega così la sconfitta dell’Atletico: «Se il Psg ha bisogno di un giocatore, tira subito fuori 70 milioni»

