Silver Flag una Bugatti esce di strada

Durante la suggestiva cornice della Vernasca Silver Flag, un incidente ha visto protagonista una Bugatti Tipe 35 Gran Prix. Fortunatamente, il pilota è uscito indenne da questa manovra spettacolare, mentre la storica vettura ha subito lievi danni. Un episodio che non ha intaccato lo spirito di passione e tradizione della manifestazione, dimostrando ancora una volta quanto il patrimonio delle auto d’epoca sia vivo e affascinante.

Non ha avuto particolari conseguenze per il pilota l'incidente che ha coinvolta una Bugatti durante la Vernasca Silver Flag di domenica 15 giugno. Lungo il tracciato della Lugagnano-Vernasca percorso dalle storiche vetture della manifestazione rievocativa, una Bugatti "Tipe 35" Gran Prix, per.

