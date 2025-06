Siena Fc | in arrivo Sean Martinelli per il restyling della difesa

Il Siena FC si prepara a rivoluzionare la sua difesa con l’arrivo di Sean Martinelli, un colpo che promette di rafforzare il reparto e ridisegnare le strategie della squadra. Dopo i numerosi addii recenti, questa potrebbe essere la settimana chiave per i primi acquisti, segnando un nuovo inizio sotto la guida dello staff tecnico. La rivoluzione è alle porte: restate sintonizzati per scoprire tutte le novità!

Dopo i tanti addii ufficializzati dal Siena Fc negli ultimi giorni, quella che inizia oggi potrebbe essere la settimana dei primi annunci in entrata. Il profondo restyling della rosa che verrà messa a disposizione del duo Bellazzini-Lelli potrebbe partire dalla difesa, reparto che farà a meno di Achy (già congedato in via ufficiale) e forse anche di Biancon mentre resta da valutare Cavallari. Secondo notiziariodelcalcio.com il ds Guerri avrebbe puntato, restando in tema di mancini difensivi (come Cavallari appunto), Sean Martinelli (foto), perugino classe 2000 reduce da una annata a Montevarchi (iniziata da Lelli in panchina) e che coi rossoblù, prima della parentesi a Riccione, aveva già giocato tra D e C ottenendo anche una promozione nei professionisti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net