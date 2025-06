Sicuri sicuri di voler stigmatizzare Trump per una parata militare?

Sicuri, sicuri di voler criticare Donald Trump per la sua parata militare? Certo, il suo ego smisurato e le sue manie di grandezza sono evidenti a tutti, tranne forse a lui. Tuttavia, giudicare questa manifestazione come simbolo di un pericolo di dittatura soft negli Stati Uniti potrebbe essere un’interpretazione troppo affrettata. In fin dei conti, anche noi italiani abbiamo i nostri modi…

Che Donald Trump sia un megalomane, forse un mitomane, di certo una persona che non riconosce confini al proprio ego, è cosa su cui siamo tutti d’accordo tranne lui. Meno convincente è tuttavia che come manifestazione del suo egotismo, e del periclitare degli Usa verso una dittatura soft, con tutti i possibili esempi a disposizione, si prenda proprio la parata militare di questo fine settimana a Washington. Va bene che noi italiani siamo maestri di doppiezza e di smemoratezza, segreto del nostro successo in almeno cinquecento anni di guerre, ma siamo sicuri di poter stigmatizzare Trump per una parata militare? Non ne abbiamo fatta una anche noi, giusto un paio di settimane fa? È singolare che la parata militare italiana sia la testimonianza dei valori democratici della repubblica e quella americana, invece, la dimostrazione delle smanie di un sovrano capriccioso. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Sicuri sicuri di voler stigmatizzare Trump per una parata militare?

In questa notizia si parla di: sicuri - trump - parata - militare

Gli attivisti dicono che terranno manifestazioni ancora più grandi nei prossimi giorni, con eventi «No Kings» (no all’autoritarismo) in tutto il paese, in particolare sabato per coincidere con la parata militare pianificata di Trump attraverso Washington D.C. Vai su Facebook

Trump, parata militare per il compleanno. Ma c'è l'allarme; Trump sfila con l'esercito a Washington, mentre l'America protesta contro di lui al grido No Kings; Alla parata militare con Trump i soldati statunitensi camminano e non marciano coordinati: perplessità tra gli utenti dei social.

Sicuri sicuri di voler stigmatizzare Trump per una parata militare? - Gli esempi del periclitare degli Stati Uniti verso una dittatura soft sarebbero diversi, ma la parata di Washington del fine settimana è il meno convincente. Riporta ilfoglio.it

Alla parata militare con Trump i soldati statunitensi camminano e non marciano coordinati: dubbi sui social - Alla parata per i 250 anni dell’esercito USA con Trump, le immagini mostrano soldati che camminano senza coordinazione. affaritaliani.it scrive