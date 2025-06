Sicurezza sul lavoro | Fòrema lancia un ciclo formativo per i docenti impegnati negli stage scolastici

Fòrema, ente di formazione di Confindustria Veneto Est, ha annunciato un nuovo ciclo di corsi rivolti ai docenti coinvolti negli stage scolastici, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza sul lavoro e tutelare i giovani nelle prime esperienze professionali. Un’iniziativa fondamentale per prevenire incidenti e garantire ambienti di apprendimento più sicuri. Scopriamo insieme come questa formazione può fare la differenza nel percorso di crescita dei nostri studenti.

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Fòrema, un ente di formazione di Confindustria Veneto Est, inerente alcuni corsi sulla sicurezza sul lavoro, rivolto a chi deve tutelare (tutor e manager) i ragazzi impegnati in corsi di orientamento o stage scolastici. Ecco il contenuto della nota stampa. Giovani e lavoro, troppi incidenti nelle prime esperienze: . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

