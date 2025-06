Sicurezza energetica | stop alle importazioni di gas russo entro il 2027 discussione al Consiglio Ue

La sicurezza energetica europea è al centro del dibattito odierno al Consiglio Ue Energia a Lussemburgo. Con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dalla Russia, i ministri, tra cui Gilberto Pichetto per l’Italia, discuteranno una strategia decisa: stop alle importazioni di gas russo entro il 2027. Un passo cruciale che potrebbe cambiare radicalmente il panorama energetico continentale e rafforzare la sovranità energetica dell’Unione.

Sicurezza energetica e stop a tutte le importazioni di gas russo entro la fine del 2027. Questi alcuni dei temi previsti dall'agenda del Consiglio Ue Energia in programma questa mattina a Lussemburgo. I ministri - l' Italia è rappresentata da Gilberto Pichetto - discuteranno della roadmap per dire addio alle forniture energetiche dalla Russia, alla vigilia della presentazione da parte della Commissione europea dei dettagli del piano per vietare tutte le importazioni di metano da Mosca entro la fine del 2027. "Abbiamo discusso più volte la questione con" i Paesi Ue "e sono fiducioso che otterremo un sostegno molto chiaro per questo importante passo", ha assicurato il commissario Ue all'Energia, Dan Jorgensen, all'arrivo alla riunione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net