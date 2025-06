Sicurezza e investimenti al Mercato Alimentare di Milano | Sogemi risponde alle polemiche

Nel cuore di Milano, il Mercato Alimentare si distingue non solo per la sua vitalità, ma anche per l'impegno costante nella sicurezza e negli investimenti infrastrutturali. Nonostante le polemiche, Sogemi, gestore del mercato per conto del Comune, conferma che recenti interventi tecnologici hanno significativamente rafforzato la protezione durante le ore notturne. Un impegno che garantisce un ambiente più sicuro e affidabile, rafforzando la fiducia di tutti gli operatori e visitatori.

Durante l'orario notturno di apertura dei mercati vi è un fenomeno di tentativi di accesso da parte di soggetti non autorizzati ma la società proprietaria e gestore per conto del Comune del Mercato Alimentare di Milano, conferma anche "gli importanti investimenti infrastrutturali effettuati per la riqualificazione del comprensorio e l'installazione di sistemi tecnologici di sicurezza". Questi interventi "hanno migliorato in maniera significativa il rispetto delle condizioni di sicurezza delle operazioni commerciali, di sicurezza del lavoro e di sicurezza alimentare. Con il completamento del piano di investimenti previsto per la fine dell'anno si avrà un ulteriore e decisivo progresso".

