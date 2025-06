Sicurezza delle basi italiane in Medio Oriente | Guido Crosetto rassicura

Guido Crosetto ha confermato che le basi italiane in Medio Oriente sono sotto stretta vigilanza, rassicurando sull’assenza di rischi imminenti. Con un tono di approvazione e fermezza, il ministro ha sottolineato come le misure siano state rafforzate per garantire la sicurezza del personale e degli interessi italiani nella regione. La situazione attuale richiede attenzione, ma l’Italia si mantiene vigile e pronta a proteggere i propri asset strategici.

"Il capo di Stato maggiore della Difesa ha dato le indicazioni che si danno quando peggiorano le condizioni di sicurezza a livello internazionale. Quindi non dovrebbero esserci problemi specifici per le nostre basi, c'è un livello di attenzione che è aumentato, come in tutte le volte in cui purtroppo ci sono avvenimenti di questo tipo e peggiorano le condizioni di sicurezza". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, ha risposto alla domanda sulla situazione delle basi italiane in Medio Oriente a margine della presentazione del Rapporto sulla strategia di sicurezza nazionale a Montecitorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sicurezza delle basi italiane in Medio Oriente: Guido Crosetto rassicura

