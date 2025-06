Sicurezza | Assegnati 17 poliziotti in provincia di Livorno Cgil critica | Uno solo in città E sono rimpiazzi non rinforzi

In un contesto in cui la sicurezza dei cittadini dovrebbe essere prioritaria, la distribuzione degli agenti in provincia di Livorno solleva molte critiche. La CGIL denuncia che, tra rimpiazzi e rinforzi, si tratta di un investimento insufficiente e poco strategico. Solo sette agenti tra Cecina e Piombino sembrano pochi per garantire una protezione efficace, mentre il totale salirà a 17 con l’arrivo del collega alla polizia stradale. È questo il piano di distribuzione...

Sei agenti al commissariato di polizia di Cecina e quattro a quello di Piombino. Ai quali se ne dovrebbero aggiungere rispettivamente altri quattro e due, con il totale che salirà a 17 quando entrerà anche il collega assegnato alla polizia stradale di Livorno. È questo il piano di distribuzione. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Sicurezza | Assegnati 17 poliziotti in provincia di Livorno, Cgil critica: "Uno solo in città . E sono rimpiazzi, non rinforzi"

In questa notizia si parla di: livorno - sicurezza - assegnati - poliziotti

Livorno, aggredisce l'addetto alla sicurezza dopo essere stato sorpreso a rubare: 20enne arrestato - A Livorno un 20enne di origine nordafricana è stato arrestato dai Carabinieri per rapina impropria, dopo essere stato sorpreso a tentare di scappare con della merce rubata dal supermercato.

IL GOVERNO E LA LEGA SEMPRE A FIANCO DELLE FORZE DELL' ORDINE SUL TERRITORIO !! Incremento degli allievi agenti del 229 corso della Polizia di Stato e potenziamento dei presidi di sicurezza. Oltre 500 poliziotti sono stati assegnati per il raffo Vai su Facebook

Sicurezza | Assegnati 17 poliziotti in provincia di Livorno, Cgil critica: Uno solo in città . E sono rimpiazzi, non rinforzi; Novità nella Polizia di Stato: arriva il Vice Questore Aggiunto Claudio Cappelli; Nuovi commissari di polizia in servizio a Genova.

Servizio Navale Polizia Penitenziaria: consegnata a Porto Azzurro una nuova motovedetta d’altura - Servizio Navale Polizia Penitenziaria: consegnata a Porto Azzurro una nuova motovedetta d’altura “Erano 40 anni che la Polizia Penitenziaria ... Da poliziapenitenziaria.it