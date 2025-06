SIAV entra nel Dubai Hub for Made in Italy | Pronti a crescere

SIAV, leader italiana nel settore dell’Enterprise Content Management con oltre trent’anni di esperienza, apre le porte al Dubai Hub for Made in Italy di Italiacamp. Questa mossa strategica segna il passo verso una forte espansione internazionale, puntando sull’innovazione digitale e la trasformazione tecnologica. Un’opportunità unica per consolidare la presenza nel cuore del business globale. Il futuro si costruisce ora: SIAV è pronta a crescere e a ridefinire gli standard dell’innovazione digitale nel mondo.

Milano, 16 giu. (askanews) - SIAV, azienda italiana con oltre trent'anni di esperienza nel settore dell'Enterprise Content Management entra nel Dubai Hub for Made in Italy di Italiacamp. Una scelta di internazionalizzazione che risponde alla volontà di posizionarsi all'interno di un ecosistema in crescita, che punta su innovazione digitale e trasformazione tecnologica. "Gli Emirati Arabi - ci ha spiegato Massimiliano Botta, Chief Executive Officer di SIAV Connect FZE - sono un Paese molto interessante, molto importante, perché oggi offrono una possibilità anche trainata da nuove normative come quella sulla fatturazione elettronica che sicuramente porranno in essere le nuove sfide che le aziende dovranno affrontare per le quali SIAV è in grado di poter offrire delle soluzioni ad hoc". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - SIAV entra nel Dubai Hub for Made in Italy: "Pronti a crescere"

